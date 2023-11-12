Энберт: разбирательство в CAS отвлекает Валиеву от тренировочного процесса

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался о выступлении Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Я рад, что Камила выступает на Гран‑при России. На неё всегда приятно смотреть. Сегодня был не лучший её прокат. Что касается суда, то это отвлекает её от тренировочного процесса, приходится тратить эмоциональные силы», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что команда Этери Тутберидзе не стала оспаривать оценки за выступление Валиевой в произвольной программе на четвёртом этапе Гран-при России.