Команда Тутберидзе не стала подавать протест на оценки за выступление Валиевой
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«Протест подаётся в письменном виде, на данный момент никакого протеста нет», — цитирует представителя ФФККР ТАСС.
17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.
Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).
Ранее Александр Лакерник заявил, что судьи засчитали два падения в произвольной программе Валиевой.