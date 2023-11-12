Команда Тутберидзе не стала подавать протест на оценки за выступление Валиевой

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что команда Этери Тутберидзе не стала оспаривать оценки за выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой в произвольной программе на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

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