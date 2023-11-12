Лакерник: судьи засчитали два падения в произвольной программе Валиевой

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник объяснил невысокие оценки олимпийской чемпионки Камилы Валиевой за произвольную программу на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани.

«Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У неё в итоге стало два падения. А при двух падениях в компонентах нельзя ставить выше, чем 8,75 балла. На результат протеста быть не может», — цитирует Лакерника ТАСС.

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее сообщалось, что команда Валиевой подаст протест на судейство на Гран-при в Казани.