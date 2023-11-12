РИА Новости: команда Валиевой подаст протест на судейство на Гран-при в Казани

Команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой не согласилась с судейскими оценками произвольной программы на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

РИА Новости