РИА Новости: команда Валиевой подаст протест на судейство на Гран-при в Казани
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Сторона Валиевой планирует подать протест, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.
Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу Валиевой в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.