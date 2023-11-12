RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: команда Валиевой подаст протест на судейство на Гран-при в Казани

Короткая ссылка
Команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой не согласилась с судейскими оценками произвольной программы на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.
РИА Новости: команда Валиевой подаст протест на судейство на Гран-при в Казани
  • РИА Новости

Сторона Валиевой планирует подать протест, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу Валиевой в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить