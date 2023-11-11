Тарасова — о победе Валиевой в короткой программе: cегодня катался мастер
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«Сегодня катался мастер! После всего, что с ней было, она выходит и показывает высочайшее мастерство. Камила отлично откатала короткую программу», — цитирует Тарасову Sport24.
Валиева лидирует после короткой программы. За прокат она получила 81,09 балла.
Второй стала Софья Муравьёва (77,02). Замыкает тройку Алина Горбачёва (73,29).
Ранее Тарасова назвала Семененко лучшим по итогам короткой программы.