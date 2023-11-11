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Тарасова назвала Семененко лучшим по итогам короткой программы

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что Евгений Семененко стал лучшим по итогам короткой программы.
Тарасова назвала Семененко лучшим по итогам короткой программы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Семененко сегодня был лучшим среди мальчиков. Мальчики вообще выступили хорошо, мне они понравились. Не без ошибок, но уровень катания у всех, кто стал призёром соревнований, был хорошим», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, что Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. За прокат он получил 98,54 балла.

Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).

Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.

Ранее Семененко заявил, что не собирается становиться актёром.

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