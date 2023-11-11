Тарасова назвала Семененко лучшим по итогам короткой программы
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«Семененко сегодня был лучшим среди мальчиков. Мальчики вообще выступили хорошо, мне они понравились. Не без ошибок, но уровень катания у всех, кто стал призёром соревнований, был хорошим», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Напомним, что Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. За прокат он получил 98,54 балла.
Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).
Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.
Ранее Семененко заявил, что не собирается становиться актёром.