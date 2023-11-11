Тарасова назвала Семененко лучшим по итогам короткой программы

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что Евгений Семененко стал лучшим по итогам короткой программы.

«Семененко сегодня был лучшим среди мальчиков. Мальчики вообще выступили хорошо, мне они понравились. Не без ошибок, но уровень катания у всех, кто стал призёром соревнований, был хорошим», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, что Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. За прокат он получил 98,54 балла.

Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).

Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.

Ранее Семененко заявил, что не собирается становиться актёром.