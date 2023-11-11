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Семененко заявил, что не собирается становиться актёром

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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, что не планирует заниматься актёрской деятельностью.
Семененко заявил, что не собирается становиться актёром
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я уже выбрал, чем буду заниматься, актёрством заниматься не планирую», — приводит слова Семененко РИА Новости.

Напомним, что Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. За прокат он получил 98,54 балла.

Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).

Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе сопровождает Валиеву на этапе Гран-при в Казани.

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