Семененко заявил, что не собирается становиться актёром

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, что не планирует заниматься актёрской деятельностью.

«Я уже выбрал, чем буду заниматься, актёрством заниматься не планирую», — приводит слова Семененко РИА Новости.

Напомним, что Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. За прокат он получил 98,54 балла.

Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).

Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе сопровождает Валиеву на этапе Гран-при в Казани.