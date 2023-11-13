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Тарасова: Тарасова и Морозов чувствуют, что им надо заканчивать

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение серебряных призёров зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить карьеру.
Тарасова: Тарасова и Морозов чувствуют, что им надо заканчивать
  • РИА Новости

«Они чувствуют, что им надо заканчивать, видят, что в этом году мы не выступаем на международных соревнованиях. Не знаю, почему они приняли такое решение. С ними не разговаривала. Наверное, они будут участвовать в шоу. Все уходят. Они долго катались», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

13 ноября Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры.

На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

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