Тарасова: Тарасова и Морозов чувствуют, что им надо заканчивать

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение серебряных призёров зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить карьеру.

«Они чувствуют, что им надо заканчивать, видят, что в этом году мы не выступаем на международных соревнованиях. Не знаю, почему они приняли такое решение. С ними не разговаривала. Наверное, они будут участвовать в шоу. Все уходят. Они долго катались», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

13 ноября Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры.

На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.