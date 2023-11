Достижение Гуменника, стабильность Савосина и триумф Синицыной: чем завершился этап Гран-при в Самаре

Этап Гран-при России по фигурному катанию в Самаре стоило смотреть как минимум ради выступления мужчин-одиночников. На этот раз по-настоящему упорная борьба за первое место развернулась между Петром Гуменником и Романом Савосиным. После короткой программы, которую оба исполнили без грубых ошибок, воспитанник Вероники Дайнеко имел преимущество в шесть баллов — на сегодняшний день не самый большой гандикап.

При этом оба фигуриста заявили очень серьёзный контент и во второй день турнира. Чуть сложнее была композиция серебряного призёра чемпионата России: в отличие от оппонента, он планировал прыгнуть ещё два тройных акселя (помимо трёх квадов), а у Савосина в заявке стоял только один.

Причём сольный прыжок Гуменник перенёс во вторую часть проката, поэтому получил за него надбавку. В то же время Пётр снова отказался от включения в программу лутца, отдав предпочтение более надёжному, как показала суббота, сальхову.

«Перед произвольной та же самая ситуация: у меня было два варианта — с сальховом и с лутцем, я склонялся к лутцу и настраивался на него, но Вероника Анатольевна не хотела, чтобы я с ним выступал. Я не очень понимал причину, но договорились, что я на разминке посмотрю. На раскатке у меня не получилось, она сказала: «Всё, убираем». Я согласился, и получился такой контент», — признался Гуменник.

Ставка на сальхов вновь сработала. Пётр чисто исполнил все прыжки. И хотя судьи зафиксировали два недокрута, спортсмен заработал 199,87 балла, а суммарно за две программы преодолел отметку 300 очков, показав третий результат сезона в мире.

«Понимаю, что это был правильный вариант, поскольку такой контент у меня уверенно получается более-менее. С лутцем всё более непредсказуемо, а так как другие ребята тоже выдали отличные прокаты, мне пришлось выкладываться на максимум», — объяснил спортсмен.

Говоря про хорошие выступления, Гуменник в первую очередь имел в виду Савосина. Роман вновь покорил зрительный зал своей композицией под песни Адриано Челентано. И, в отличие от старта в Уфе, где во второй день удались не все прыжки, в Самаре он каждый элемент исполнил чисто, а харизматичное катание заставило болельщиков начать аплодировать уже в середине программы. Судьи также высоко оценили фигуриста, поставив ему солидные 193,80 балла. Однако этого не хватило для победы.

«С этапами мне ещё с давних времён не везёт, но присутствие сильных соперников, с другой стороны, мотивирует», — пошутил Савосин.

При этом, по мнению спортсмена, он принял правильное решение пропустить прошлый сезон. Это дало возможность перезагрузиться и вернуться с новыми силами.

Тройку сильнейших в воскресенье замкнул Александр Самарин. В субботу у него получилось далеко не всё, поэтому спортсмен располагался только на четвёртой строчке. А в произвольной ученик Светланы Соколовской решил сделать ставку на чистоту исполнения, включив в композицию только один четверной лутц и два акселя — в каскаде и одиночный. С двумя элементами ультра-си спортсмен справился, но на последнем всё же произошло падение. Как оказалось позднее, для фигуриста счастье и такой результат, поскольку выступать пришлось с простудой.

«Я рад, что дожил до конца турнира, поскольку был непростой отрезок. Вчера наступил, видимо, пик такого состояния, я рад дотерпеть без каких-то капитальных срывов. Сегодня получился лутц, но я понял, что на второй не стоит идти. Не то что рисковать... Очень тяжело ехать произвольную программу, когда у тебя не дышит нос. Это очень затруднительно. В целом всегда произвольную непросто катать, но сейчас по-особенному», — объяснил Самарин.

Благодаря всего одному падению Александр сумел обойти Алексея Ерохова, у которого произвольная программа откровенно не задалась. Удачно исполнить он смог только первый квад. Порадовал в воскресенье Андрей Мозалёв. После неудачи накануне он сумел собраться и выдать хороший прокат. Он справился с тремя четверными прыжками, однако допустил степ-аут на тройном акселе.

У девушек всё внимание было приковано к тройке сильнейших, в которой по итогам короткой программы оказались две воспитанницы Этери Тутберидзе. Первой из них на лёд вышла Майя Хромых, не очень уверенно откатавшая накануне. Увы, произвольная у спортсменки, пропустившей год из-за травмы, совсем не получилась. Она упала с тройных риттбергера и лутца, допустила помарки на каскадах. Всего же судьи заминусовали ей пять элементов, и спортсменка пропустила вперёд не только Ксению Гущину, которая в итоге стала третьей, но и Людмилу Фурсову.

Бронзовый призёр соревнований в Самаре, в отличие от соперницы, чисто исполнила свою оригинальную по подбору музыки композицию и заслуженно поднялась на подиум, чему оказалась крайне удивлена.

«Произвольная программа — девушка-воин из мистического мира, которая борется с трудностями, в конце немного сходит с ума, но всё равно всё преодолевает и побеждает. Старалась сегодня сделать всё, что могу. Радость от бронзы есть, неожиданно. Я не смотрела прокаты других девочек, ко мне подошёл тренер и сказал, что поздравляет с пьедесталом», — призналась Гущина.

Одним из главных претендентов на золото на турнире считалась юная Дарья Садкова. Спортсменка неплохо смотрелась в Казани. А по сложности заявленного контента почти на десять баллов превосходила Ксению Синицыну. Однако, как и неделей ранее, у фигуристки не получился четверной тулуп. В дополнение ко всему она упала и с тройного флипа.

«Всё дело в настрое, в голове всегда. У меня очень большую роль играют мои мысли во время выступления. Что-то не то может промелькнуть — и сразу всё полетит в программе. Но стараюсь такого допускать меньше. Надо больше уверенности, безусловно, чтобы всегда достойно кататься на соревнованиях», — призналась спортсменка.

В итоге на первую ступень пьедестала поднялась Ксения Синицына. В её программе зрители не увидели элементов ультра-си. Тем не менее она исполнила всё чисто. И хотя судьи были к спортсменке достаточно строги, заминусовав секвенцию и тройной тулуп в каскаде, за счёт второй оценки она опередила Садкову на пять баллов.

«Нелегко. Спасибо моим тренерам, что продолжают со мной работать. Нет полного осознания победы, это большой сюрприз. Я готовилась, в мыслях сидело, что я могу победить. Но я давно не заходила на пьедестал, а выиграть турнир — это вообще большой шаг вперёд», — сказала Синицына.

В танцах на льду тройка сильнейших по сравнению с субботой не изменилась. Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин вновь показали очень уверенное катание, выполняя все элементы на высокой скорости, и получили от судей чуть более высокие оценки, чем на этапе в Уфе. Программа под песню I Will Always Love You постепенно начинает играть новыми красками. Особенно эффектно получилась поддержка в начале, когда партнёр вращает фигуристку вокруг себя на одной ноге.