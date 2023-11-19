Достижение Гуменника, стабильность Савосина и триумф Синицыной: чем завершился этап Гран-при в Самаре

Пётр Гуменник выиграл этап Гран-при России в Самаре, показав третий результат сезона в мире. В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка и два тройных акселя. Чистый прокат в очередной раз продемонстрировал Роман Савосин, уступивший победителю 12 баллов. А тройку лучших замкнул Александр Самарин. У девушек золото впервые завоевала Ксения Синицына, лидировавшая после первого дня соревнований. Дарья Садкова допустила два падения и лишила себя шансов побороться за первое место. В танцах на льду вновь не было равных Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, которые заметно прибавили в катании по сравнению со своим первым стартом в сезоне.

Этап Гран-при России по фигурному катанию в Самаре стоило смотреть как минимум ради выступления мужчин-одиночников. На этот раз по-настоящему упорная борьба за первое место развернулась между Петром Гуменником и Романом Савосиным. После короткой программы, которую оба исполнили без грубых ошибок, воспитанник Вероники Дайнеко имел преимущество в шесть баллов — на сегодняшний день не самый большой гандикап.

При этом оба фигуриста заявили очень серьёзный контент и во второй день турнира. Чуть сложнее была композиция серебряного призёра чемпионата России: в отличие от оппонента, он планировал прыгнуть ещё два тройных акселя (помимо трёх квадов), а у Савосина в заявке стоял только один.

Причём сольный прыжок Гуменник перенёс во вторую часть проката, поэтому получил за него надбавку. В то же время Пётр снова отказался от включения в программу лутца, отдав предпочтение более надёжному, как показала суббота, сальхову.

«Перед произвольной та же самая ситуация: у меня было два варианта — с сальховом и с лутцем, я склонялся к лутцу и настраивался на него, но Вероника Анатольевна не хотела, чтобы я с ним выступал. Я не очень понимал причину, но договорились, что я на разминке посмотрю. На раскатке у меня не получилось, она сказала: «Всё, убираем». Я согласился, и получился такой контент», — признался Гуменник.

Ставка на сальхов вновь сработала. Пётр чисто исполнил все прыжки. И хотя судьи зафиксировали два недокрута, спортсмен заработал 199,87 балла, а суммарно за две программы преодолел отметку 300 очков, показав третий результат сезона в мире.

«Понимаю, что это был правильный вариант, поскольку такой контент у меня уверенно получается более-менее. С лутцем всё более непредсказуемо, а так как другие ребята тоже выдали отличные прокаты, мне пришлось выкладываться на максимум», — объяснил спортсмен.

Говоря про хорошие выступления, Гуменник в первую очередь имел в виду Савосина. Роман вновь покорил зрительный зал своей композицией под песни Адриано Челентано. И, в отличие от старта в Уфе, где во второй день удались не все прыжки, в Самаре он каждый элемент исполнил чисто, а харизматичное катание заставило болельщиков начать аплодировать уже в середине программы. Судьи также высоко оценили фигуриста, поставив ему солидные 193,80 балла. Однако этого не хватило для победы.

«С этапами мне ещё с давних времён не везёт, но присутствие сильных соперников, с другой стороны, мотивирует», — пошутил Савосин.

При этом, по мнению спортсмена, он принял правильное решение пропустить прошлый сезон. Это дало возможность перезагрузиться и вернуться с новыми силами.

«Волнительно. Сегодня, когда встал в стартовую позу, увидел, что рука трясётся. Надо с нервами бороться научиться, хотя, когда музыка начинается, всё становится нормально», — добавил Роман.

Тройку сильнейших в воскресенье замкнул Александр Самарин. В субботу у него получилось далеко не всё, поэтому спортсмен располагался только на четвёртой строчке. А в произвольной ученик Светланы Соколовской решил сделать ставку на чистоту исполнения, включив в композицию только один четверной лутц и два акселя — в каскаде и одиночный. С двумя элементами ультра-си спортсмен справился, но на последнем всё же произошло падение. Как оказалось позднее, для фигуриста счастье и такой результат, поскольку выступать пришлось с простудой.

«Я рад, что дожил до конца турнира, поскольку был непростой отрезок. Вчера наступил, видимо, пик такого состояния, я рад дотерпеть без каких-то капитальных срывов. Сегодня получился лутц, но я понял, что на второй не стоит идти. Не то что рисковать... Очень тяжело ехать произвольную программу, когда у тебя не дышит нос. Это очень затруднительно. В целом всегда произвольную непросто катать, но сейчас по-особенному», — объяснил Самарин.

Благодаря всего одному падению Александр сумел обойти Алексея Ерохова, у которого произвольная программа откровенно не задалась. Удачно исполнить он смог только первый квад. Порадовал в воскресенье Андрей Мозалёв. После неудачи накануне он сумел собраться и выдать хороший прокат. Он справился с тремя четверными прыжками, однако допустил степ-аут на тройном акселе.

Неудача Хромых

У девушек всё внимание было приковано к тройке сильнейших, в которой по итогам короткой программы оказались две воспитанницы Этери Тутберидзе. Первой из них на лёд вышла Майя Хромых, не очень уверенно откатавшая накануне. Увы, произвольная у спортсменки, пропустившей год из-за травмы, совсем не получилась. Она упала с тройных риттбергера и лутца, допустила помарки на каскадах. Всего же судьи заминусовали ей пять элементов, и спортсменка пропустила вперёд не только Ксению Гущину, которая в итоге стала третьей, но и Людмилу Фурсову.

Бронзовый призёр соревнований в Самаре, в отличие от соперницы, чисто исполнила свою оригинальную по подбору музыки композицию и заслуженно поднялась на подиум, чему оказалась крайне удивлена.

«Произвольная программа — девушка-воин из мистического мира, которая борется с трудностями, в конце немного сходит с ума, но всё равно всё преодолевает и побеждает. Старалась сегодня сделать всё, что могу. Радость от бронзы есть, неожиданно. Я не смотрела прокаты других девочек, ко мне подошёл тренер и сказал, что поздравляет с пьедесталом», — призналась Гущина.

Одним из главных претендентов на золото на турнире считалась юная Дарья Садкова. Спортсменка неплохо смотрелась в Казани. А по сложности заявленного контента почти на десять баллов превосходила Ксению Синицыну. Однако, как и неделей ранее, у фигуристки не получился четверной тулуп. В дополнение ко всему она упала и с тройного флипа.

«Всё дело в настрое, в голове всегда. У меня очень большую роль играют мои мысли во время выступления. Что-то не то может промелькнуть — и сразу всё полетит в программе. Но стараюсь такого допускать меньше. Надо больше уверенности, безусловно, чтобы всегда достойно кататься на соревнованиях», — призналась спортсменка.

В итоге на первую ступень пьедестала поднялась Ксения Синицына. В её программе зрители не увидели элементов ультра-си. Тем не менее она исполнила всё чисто. И хотя судьи были к спортсменке достаточно строги, заминусовав секвенцию и тройной тулуп в каскаде, за счёт второй оценки она опередила Садкову на пять баллов.

«Нелегко. Спасибо моим тренерам, что продолжают со мной работать. Нет полного осознания победы, это большой сюрприз. Я готовилась, в мыслях сидело, что я могу победить. Но я давно не заходила на пьедестал, а выиграть турнир — это вообще большой шаг вперёд», — сказала Синицына.

В танцах на льду тройка сильнейших по сравнению с субботой не изменилась. Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин вновь показали очень уверенное катание, выполняя все элементы на высокой скорости, и получили от судей чуть более высокие оценки, чем на этапе в Уфе. Программа под песню I Will Always Love You постепенно начинает играть новыми красками. Особенно эффектно получилась поддержка в начале, когда партнёр вращает фигуристку вокруг себя на одной ноге.

На второй строчке уверенно расположились Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Они уступили победителям соревнований семь баллов. Тем не менее нельзя не отметить, что лиричная композиция очень идёт ребятам, есть интересные поддержки, однако ещё достаточно моментов, над которыми предстоит поработать.

«На этом этапе ехалось спокойнее, проще по силам. В целом выступление получилось более эмоциональным по сравнению с Уфой. Конечно, нужно время, чтобы ещё больше скататься. Хочется, чтобы композиция выглядела более целостно. Понимаем, что работы ещё очень много. Это всё время», — отметила Хавронина.

За третью строчку в Самаре ожидалась упорная борьба среди нескольких дуэтов. Однако её не получилось: Софья Леонтьева и Даниил Горелкин поднялись на пьедестал почёта с приличным запасом в 11 баллов над Екатериной Мироновой и Евгением Устенко.

Программа воспитанников Ирины Жук под саундтрек из фильма «Белоснежка и охотник», конечно, не может оставить равнодушным. Зрители, следившие за дуэтом с трибун, начали аплодировать ребятам чуть ли не с начала выступления. В концовке показалось, что фигуристам немного не хватило сил, но они проявили характер и старались не сбавлять скорость на элементах.

«Поймали настоящий дзен с Сонечкой! Я просто её очень сильно люблю, извините. Мы были одним целым, от самого начала до самого конца держали этот настрой», — признался Горелкин.