В упорной борьбе: Гуменник превзошёл Савосина, а Синицына — Садкову в короткой программе на Гран-при России в Самаре

Пётр Гуменник великолепно исполнил короткую программу под кавер группы Rammstein и лидирует на пятом этапе Гран-при России в Самаре. На второй строчке с небольшим отставанием расположился Роман Савосин, выступивший не столь идеально, как на турнире в Уфе. Ещё более упорная борьба развернулась в женском одиночном катании. Ксения Синицына, вернувшаяся на лёд после перелома, меньше балла выигрывает у Дарьи Садковой. Подопечная Этери Тутберидзе не очень чисто прыгнула тройной флип. В соревнованиях танцевальных дуэтов обошлось без сюрпризов — лучшими в ритм-танце стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Реабилитация Гуменника

Очередной этап Гран-при России стартовал в Самаре с выступления мужчин-одиночников, где должна была развернуться нешуточная борьба за лидерство между шестью фигуристами, имеющими в своём арсенале четверные прыжки.

Первым из них на лёд вышел Роман Савосин, сотворивший сенсацию в Уфе и пока обладающий наивысшей в сезоне оценкой за короткую программу (100,89). На этот раз прокат спортсмена не был столь идеальным, поэтому надбавки за прыжковые элементы, исполненные, впрочем, без грубых ошибок (лишь на четверном сальхове был зафиксирован недокрут), оказались не такими высокими. Тем не менее, он получил от судей солидные 94,66 балла.

При этом надо отметить, что 23-летний фигурист оказался единственным из одиночников, кто уделил особое внимание другим компонентам: вращения и дорожки шагов он показал максимального, четвёртого уровня. Как констатировал Савосин после проката, ему стоило принять участие в каком-то из более ранних этапов, поскольку он немного потерял соревновательный ритм. Кроме того, ему оказалось непросто выходить на лёд самым первым.

«Похуже, чем в Уфе, пришлось вытащить некоторые прыжки. Но я поборолся, всё сделал и удалось хорошо выступить. Мне сложно выходить первым, нужно отдышаться, перевести дух после шестиминутки, но сегодня я справился. Будем стараться вернуть «сотку» на чемпионате России. Если получится — я буду очень рад», — отметил фигурист после выступления.

Даже несмотря на шероховатости Савосин долгое время оставался лидером соревнований. До Петра Гуменника приблизиться к результату Романа сумел только Алексей Ерохов — 90,69. Воспитанник Виктории Буцаевой также прыгнул два квада и аксель, однако при исполнении тулупа не удался выезд. А дорожка шагов получилась только второго уровня. Несмотря на итоговое третье место, спортсмен остался недоволен своим прокатом.

«По баллам лучше, но впечатления, честно говоря, хуже, чем в Омске. Там не получился один элемент, зато остальные были на неплохом уровне. Сейчас вроде бы всё сделал, но много мелких ошибок. Волнения не испытывал от слова совсем, плохо провёл шестиминутную разминку, но рад что хотя бы так сумел собрать элементы в программе. Попробуем завтра всё это исправить. Выиграть короткой программой нельзя, но проиграть можно», — заявил фигурист.

Обойти Савосина удалось только Гуменнику, который второй раз представлял свою композицию под кавер на песню Rammstein. Первое выступление в Красноярске оказалось неудачным, поэтому в Самаре Пётр постарался реабилитироваться перед своими болельщиками и сделал это великолепно. Судьи зафиксировали лишь небольшой недокрут на риттберге, а заключительное вращение было третьего уровня.

После проката фигурист признался, что перед турниром в Самаре готовил два варианта каскада с четверным сальховом и лутцем, но в итоге остановились на более простом варианте.

«На утренней тренировке сам не был уверен, что делать. Было много аргументов за каждый из прыжков. Спросил у тренера, и Вероника Анатольевна (Дайнеко. — RT) сказала: давай сальхов. Я не стал ничего спрашивать. Лутц в хорошем состоянии, просто сальхов ещё лучше», — объяснил спортсмен.

Увы, в очередной раз не удались выступления у Александра Самарина и Андрея Мозалёва. Но если москвич упал лишь один раз, исполняя квад, и совсем немного отстаёт от Ерохова, то петербуржец пока занимает лишь седьмую строчку, поскольку из-за неудачного приземления четверного тулупа лишился каскада.

«Что случилось, то случилось. Это можно уже забыть и кататься дальше с удовольствием... Я устал расстраиваться, просто устал. Хочу счастливую и радостную жизнь в спорте, а не вот это вот всё», — признался Мозалёв.

На строчку выше Андрея оказался Артур Даниелян. Он не справился с единственным заявленным в программе квадом: упал с лутца.

Дуэль Синицыной и Садковой

В коротких программах женщин болельщики уже традиционно не видят элементов ультра-си. Девушки в этом году в отсутствие Елизаветы Туктамышевой предпочитают перестраховаться и вместо тройного акселя ограничиваются двойным. Поэтому у спортсменок, которые ранее проигрывали соперницам в сложности, наконец появляется шанс выйти на первый план.

В Самаре в первый день соревнований лучший результат показала Ксения Синицына, которая в прошлом сезоне ни разу не поднялась на этапах Гран-при выше третьего места. Надо отдать должное фигуристке: она великолепно выступила, а за тройной флип в концовке даже заработала 7,42 балла. И это при том, что спортсменка проводила свой первый старт после перелома плюсневой кости, полученного на контрольных прокатах в сентябре. Но сумела быстро восстановиться.

«Неделю тренировалась без прыжков вообще, только вращения. Потом решила прыгать, все тройные собрала. Исполнила произвольную программу со всеми элементами, а потом пришла — руку не поднять, ногу не поднять, всё болит (улыбается)», — призналась Синицына.

Ксения сумела меньше чем на балл, но всё же обойти Дарью Садкову. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе не очень чисто прыгнула тройной флип и немного уступила сопернице во второй оценке. При этом, по словам спортсменки, она осталась довольна результатом, хотя и идёт пока второй.

«Когда я на тренировках делаю всё хорошо, чисто, то есть уверенность и в прокате. А здесь присутствовало сильное волнение, плюс в прошлом году я также была на этапе в Самаре, и в короткой программе у меня не получилось хорошо выступить, я упала с лутца в каскаде, в этот раз хотелось закрыть гештальт», — отметила Садкова.

Замкнула тройку сильнейших Майя Хромых, вернувшаяся на лёд после тяжёлой травмы, из-за которой пришлось пропустить сезон. Во время короткой программы у неё не всё получилось идеально: она допустила степ-аут на флипе и в каскаде исполнила только двойной тулуп вместо тройного. Тем не менее, за свою программу 17-летняя фигуристка получила на четыре балла больше, чем в октябре в Москве (66,69).

«Я чувствую, что мне нужно чаще участвовать в турнирах. Это должно стать более привычным. Ещё всё-таки есть нервы, остаточное чувство, что я только возвращаюсь, но его уже меньше. Не скажу, что сегодня мне было спокойно, но более-менее нормально», — отметила Хромых.

В соревнованиях танцевальных дуэтов сенсации не произошло. Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин уверено выиграли ритм-танец, получив от судей чуть больше, чем на первом своём этапе в Уфе. При этом, по словам подопечных Александра Жулина, им есть куда расти.

«Это был первый раз, когда зрители нас так приняли, стоя хлопали на поклоне. Это очень круто, мы очень рады. Не скажу, что это был суперпрокат — надеемся, что будет к чемпионату России, но это было гораздо эмоциональнее, чем в Уфе, мы сделали пару шагов вперёд. Сегодняшним днём довольны, будем настраиваться на завтрашний», — сказала Худайбердиева.

На второй строчке оказались Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Дуэт явно идёт в правильном направлении, поскольку также улучшил своё предыдущий результат, преодолев отметку в 80 баллов. А замкнули тройку сильнейших Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

«Мы много работали с нашими тренерами, немножко поменяли шаги и рисунок, в самбе добавили больше скорости, старались ещё лучше доносить ту самую тему 80-х. Работали, работали и ещё раз работали», — отметил Горелкин.