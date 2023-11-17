Отсутствие Акатьевой, амбиции Савосина и отрыв Худайбердиевой и Базина: чем интересен этап Гран-при России в Самаре

Софья Акатьева снялась с пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию из-за травмы, а Владислав Дикиджи — в связи с болезнью. В отсутствие действующей чемпионки страны фаворитом женского турнира стала её подруга по тренерской группе Этери Тутберидзе — 15-летняя Дарья Садкова. Среди мужчин на призовые места претендуют минимум шестеро фигуристов, в том числе Роман Савосин и Пётр Гуменник. А в танцах на льду отстаивать лидирующие позиции предстоит Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину.

Самым обсуждаемым событием перед самарским этапом Гран-при России по фигурному катанию стал отказ от выступления Софьи Акатьевой по медицинским показаниям. Официальную информацию о характере травмы действующей чемпионки страны не озвучивали, а данные источников разнятся. Одни говорят, что повреждение несерьёзное и воспитанница Этери Тутберидзе сможет принять участие в заключительном этапе серии в Москве. По утверждениям других, ситуация куда сложнее и существует риск вовсе не увидеть Софью на льду в этом сезоне.

Как известно, летом у спортсменки случился стрессовый перелом стопы и она какое-то время ходила на костылях. Сообщается, что сейчас боли возникли в той же ноге, но пока непонятно: это рецидив старой травмы или новая проблема.

Также по теме «Одна из самых красивых пар в российском фигурном катании»: Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры. В последний раз двукратные призёры Олимпийских игр выходили на лёд...

В отсутствие Акатьевой основное внимание в Самаре будет приковано к ещё двум представительницам «Хрустального» — Майе Хромых и Дарье Садковой, а также к одной из самых скользящих фигуристок страны — Ксении Синицыной.

Ученица Светланы Пановой должна была дебютировать в сезоне ещё на этапе в Омске, однако его пришлось пропустить из-за травмы, полученной во время контрольных прокатов сборной. Тогда на тренировке перед произвольной программой фигуристка пробила себе ногу коньком, а после обследования выяснилось, что дело куда серьёзнее — перелом плюсневой кости. К тренировкам Ксения приступила во второй половине октября.

Интересно будет понаблюдать за её соперничеством с Хромых, которая пропустила весь прошлый сезон и изо всех сил старается вернуть прежнее катание. На этапе в Красноярске Майя стала лишь пятой, внезапно столкнувшись с проблемами при исполнении тройного лутца. Она упала с этого прыжка дважды — и в короткой, и в произвольной программах.

При этом фаворитом этапа после снятия Акатьевой довольно неожиданно стала вчерашняя дебютантка Дарья Садкова, занявшая в Казани третье место. 15-летняя фигуристка — единственная из заявленных в Самаре участниц, в чьём арсенале есть четверной прыжок. Правда, попытка его исполнения на предыдущих соревнованиях закончилась падением, но тем не менее спортсменка набрала весьма внушительную сумму баллов за два проката (214,54), которой на этот раз вполне может хватить для победы. Главное — справиться с волнением, которое, по признанию фигуристки, присутствовало на первом взрослом старте.

Вмешаться в борьбу за место на пьедестале почёта может и Ксения Гущина, которая в прошлом сезоне стала чемпионкой Санкт-Петербурга.

Не обошлось без потерь и в мужском турнире. Творец одной из сенсаций казанского этапа Владислав Дикиджи снялся с соревнований из-за болезни. Как рассказал его тренер Олег Татауров, есть вероятность, что спортсмену дадут возможность выступить на заключительном этапе в Москве.

Тем не менее борьба на «Волжском пируэте» ожидается захватывающей, так как выделить однозначного фаворита достаточно сложно. Показать высокий результат при чистом прокате способны минимум шестеро. В первую очередь это Роман Савосин, который знатно пошумел в Уфе, перешагнув рубеж 100 баллов в короткой программе и едва не опередив Евгения Семененко по сумме двух прокатов. Тогда спортсмен заявил, что ему по силам побороться и за победу на чемпионате России, так что в Самаре от него будут ждать подтверждения высоких амбиций.

Также по теме Лишение неприкосновенности: может ли провал в Казани положить начало развенчанию мифа об уникальности Валиевой Женский турнир этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани запомнится оглушительным провалом Камилы Валиевой. Главный фаворит...

А вот Петру Гуменнику и Александру Самарину предстоит исправлять смазанное впечатление, оставшееся после выступлений в Красноярске, где первый завалил короткую программу, а второй — произвольную. Также среди претендентов на тройку призёров — Андрей Мозалёв, Артур Даниелян и Алексей Ерохов.

Что касается танцев на льду, то здесь, напротив, фаворит слишком очевиден. Трудно представить, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин упустят вторую победу в сезоне. На этапе в Уфе они опередили Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного на десять баллов, но при этом остались недовольны своей техникой, отмечая необходимость поработать над некоторыми элементами. На это у подопечных Александра Жулина был целый месяц, и можно не сомневаться, что в Самаре они представят ещё более отточенные программы.

Хавронина и Нарижный, конечно, постараются навязать борьбу, но пара пока ещё недостаточно стабильна. И это вполне объяснимо, ведь они катаются вместе всего несколько месяцев. То же самое можно сказать о Софье Шевченко и Андрее Ежлове. Куда более длительная совместная история у Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, а также у Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина. Последние — дебютанты взрослых турниров, но уже зарекомендовали себя, по мнению специалистов, как яркий и самобытный дуэт. Таким образом, минимум пять пар претендуют на попадание в тройку призёров, так что, несмотря на явного фаворита, интрига в том или ином виде всё-таки сохраняется.