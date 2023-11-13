«Одна из самых красивых пар в российском фигурном катании»: Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры. В последний раз двукратные призёры Олимпийских игр выходили на лёд в официальном турнире весной, после чего сосредоточились на катании в различных шоу. Ирина Роднина назвала их одной из самых красивых пар отечественного фигурного катания. По мнению Сергея Новицкого, завоевав серебро на ОИ-2020, дуэт достиг своего пика. А Елена Вайцеховская назвала фантастической их короткую программу в Пекине.

«Больше не будем выступать на соревнованиях»

Завершение карьеры Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым не стало большим сюрпризом. Последний раз пара выходила на лёд в рамках официального турнира в марте, когда завоевала бронзу финала Гран-при России. Отдохнув, двукратные призёры Олимпийских игр сосредоточились на участии в различных шоу.

Символично, что ожидаемое заявление они сделали на подкасте своего многолетнего наставника Максима Транькова.

«К сожалению, или к радости, мы больше не будем выступать на соревнованиях», — признался фигурист.

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Высказалась о насыщенном спортивном пути дуэта и их бывший тренер Нина Мозер.

«Ребята — большие молодцы <…> Мы стартовали с ними в 2015-м. Держаться восемь лет на пике, всё время оставаться лидерами — молодцы», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

А ещё в начале сентября другой их наставник Алексей Тихонов признался, что не имеет чёткой информации о будущем подопечных. Вместе с тем он подчеркнул, что они комфортно чувствуют себя в шоу-программах.

«Захотят ли они вернуться к невероятно сложному тренировочному процессу, который выматывает не только физически, но и эмоционально? Да-да. Не знаю, захотят ли. Пауза ли это или... Посмотрим. Этери Тутберидзе они наверняка сказали, мне пока ничего не известно», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Несмотря на отсутствие турниров, двукратные чемпионы Европы оказались максимально востребованы. Например, с 22 августа по 30 сентября они были заняты в проекте «Письма любви» Ильи Авербуха в Сочи, где демонстрировали два собственных показательных номера. Также их задействовала Татьяна Навка в ледовой сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Вдобавок партнёрша занялась своим образованием и поступила в Российский международный олимпийский университет.

При этом, когда в июле пара сообщила о возобновлении занятий, у болельщиков появилась надежда на полноценное возвращение. Добавлял интриги и Траньков, не заявлявший прямо о завершении карьеры.

«Ребята раскатываются. По программам — всему своё время. Сейчас нужно начать тренироваться, а дальше видно будет.Конечно, надо набирать физические кондиции, поскольку они пропустили много. Предстоит проделать большой объём работы», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Однако, когда дуэт не попал в число участников контрольных прокатов сборной России, стало понятно, что его путь в профессиональном спорте с большой долей вероятности законечен. Хотя ещё после завершения памятного финала Гран-при России атлеты заверяли, что у них есть желание продолжить выступление.

Два серебра Олимпийских игр и переход к Тутберидзе

Пусть в карьере Тарасовой и Морозова осталось ощущение лёгкой недосказанности, поскольку они так и не завоевали золото ни Олимпийских игр, ни чемпионата мира, они навсегда войдут в историю как яркий самобытный и безумного талантливый дуэт.

Любопытно, что изначально он вообще мог не сложиться. Девушка, будучи ребёнком, в родной Казани пробовала себя исключительно в одиночном катании и даже попала в юниорскую сборную России. Однако в 2010-м она приняла судьбоносный вердикт — отправилась в Москву и перебралась в группу парников.

«Я мало рассказывала о детстве, но до 14 была очень далека от парного катания и только наблюдала по телевизору. Мне нравилось смотреть, как делают поддержки и выбросы. И всегда представляла, как буду сама выступать в паре. Несмотря на то, что пришлось переехать в другой город, переход в парное катание был одним из лучших решений», — рассказывала позже спортсменка.

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Сначала она выступала вместе с Егором Чудиным, но в 2011-м осталась без партнёра, поскольку тот сосредоточился на шоу. Тут-то в её жизни и появился Морозов, который как раз прекратил работать с Екатериной Крутских.

Талантливые россияне быстро проявили себя на юниорском уровне. В 2014-м они выиграли первенство страны по своему возрасту и завоевали серебро чемпионата мира. Не затерялись они и после перехода во взрослые соревнования. На ЧР заняли вторую строчку, уступив лишь Ксении Столбовой и Фёдору Климову. Затем с блеском дебютировали на первенстве континента, где взяли бронзу, а на ЧМ-2015 попали в топ-6.

В 2017-м Тарасова и Морозов, заматерев, начали одерживать долгожданные победы. Они выиграли финал Гран-при, а затем и впервые в карьере — ЧЕ. Более того, отечественные фигуристы сумели подняться на пьедестал на ЧМ, где их опередили только признанные фавориты Суй Вэньцзин и Хань Цун и Алёна Савченко и Бруно Массо.

В олимпийский сезон молодые атлеты не опустили планку. В частности, им удалось снова получить медали высшего достоинства на домашнем ЧЕ в Москве. Также они не знали себе равных на национальном первенстве. Неудивительно, что набравшие потрясающий ход спортсмены отобрались на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

В Южной Корее они сделали всё от себя зависящее, чтобы принести стране золото командного турнира. Евгения и Владимир по итогам короткой программы у пар взлетели на вершину с личным рекордом, более чем на четыре балла опередив ближайших преследователей. Однако в произвольной произошла замена. По идее на лёд должны были выйти Столбова и Климов, но из-за недопуска Ксении их место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт. Увы, они не справились с нервами, допустили пару грубых ошибок и рухнули на третью позицию. А национальная команда в итоге довольствовалась серебром.

Далее в карьере пары началась чехарда. После отличного олимпийского сезона, в рамках которого они ещё и оказались на второй строчке на ЧМ, россияне приняли решение уйти от Мозер и сотрудничать с Траньковым. Под его руководством они взяли серебро ЧМ и ЧЕ, а также выиграли ЧР.

Но уже в 2019-м спортсмены опять круто поменяли свой путь, перебравшись к Марине Зуевой в США. При этом предыдущие наставники исполняли роль консультантов. Сложно сказать, какого прогресса атлеты могли добиться во главе с новым специалистом, но им сильно помешала пандемия коронавируса. Из-за карантина они не имели возможности нормально тренироваться. В довершение всех бед, фигуристы столкнулись с проблемами со здоровьем, из-за чего пропустили ряд турниров в 2020-м. Сначала Владимир переболел COVID-19, а затем Евгения — пневмонией.

В сложный момент, когда карьера дуэта находилось под угрозой, на выручку им неожиданно пришла Этери Тутберидзе, которая до того никогда не работала с парами. В апреле 2021-го стало известно о начале сотрудничества между ними.

«Подход прямо кардинально не изменился. Нам дали лёд, команду, которая с нами работает, начиная от врачей, массажистов и заканчивая тренерским штабом. Дальше оставалось только трудиться», — вспоминал Морозов.

Идти на подобный шаг было особенно рискованно в преддверие олимпийского сезона. Однако в итоге эксперимент удался. Тарасова и Морозов не только заняли вторую позицию на ЧЕ, но и произвели фурор на ОИ в Пекине, хотя совсем немного не дотянулись до золота.

В короткой они выступили потрясающе и даже установили личный рекорд, уступив всего 0,16 балла Суй Вэньцзин и Хань Цун. В произвольной они также почти не совершили помарок и стали лучшей отечественной парой, но, к сожалению, не сумели опередить представителей Поднебесной.

«После Игр в Пекине им требовался заслуженный отдых»

По мнению экспертов RT, повесившие коньки на гвоздь атлеты навсегда войдут в историю российского фигурного катания. Например, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала их одной из самых красивых пар страны.

«Увы, они долгое время никак не могли решить проблему своей технической и психологической стабильности. Однако то, что они показали на ОИ в Пекине, было одним из самых лучших и красивых прокатов. В жизни каждого спортсмена рано или поздно наступит такой момент, когда придётся уйти. Но в этом и заключается вся сложность и интерес этого вида», — отметила Роднина.

В свою очередь, чемпион Европы Сергей Новицкий считает их яркой и харизматичной парой, которая своими прокатами всегда рассказывала зрителям определённую историю.

«Именно благодаря катанию, а не достижениям Тарасова и Морозов стали заметными людьми. Действительно, вершина в карьере этой пары была достигнута в 2022-м на Олимпиаде, но не следует забывать, сколько работы предшествовало их серебряным медалям», — подчеркнул Новицкий.

При этом он не согласился с тем, что путь россиян оставил ощущение недосказанности. По словам чемпиона Европы, на ОИ-2022 в Китае они показали свой максимум, и продолжать выступать на внутренних соревнованиях не имело смысла.

Обозревателя RT Елену Вайцеховскую решение дуэта повесить коньки на гвоздь тоже не удивило.

«Из всех событий, которые могли произойти в текущем сезоне, это, наверное, наиболее предсказуемое. После Игр в Пекине им требовался совершенно заслуженный отдых, необходимость сбавить обороты, но уже тогда становилось понятно, что в парном катании набирает силу волна, которая способна в ближайшем будущем смести со своего пути если не всех, то многих», — отметила она.

По мнению Вайцеховской, Евгения и Владимир поняли, что шансов бороться за высокие места в новых реалиях у них нет. При этом она, как и Новицкий, не считает, что дуэт полностью не реализовал свой потенциал.

«Не сложилось оказаться у своего тренера любимой парой после Игр в Сочи, да и вообще не удалось вовремя попасть в те руки, где можно было бы реализовать всё, на что фигуристы были способны в расцвете сил. Не сложилось чуть больше поработать в США под началом Зуевой, талант которой дал фигурному катанию столько запоминающихся программ.

Не сложилось выступить после Игр в Пекине на ЧМ и, возможно, выиграть его — никогда ещё Женя с Владимиром не были так хороши, как в тот сезон. Не сложилось, чёрт возьми, всего лишь чуточку поточнее выполнить в олимпийской произвольной злополучный тройной сальхов, стоивший фигуристам золота.

Но вспоминать на самом деле хочется не это. А олимпийскую короткую программу в Пекине, где Тарасова и Морозов показали совершенно фантастический и однозначно лучший прокат в своей карьере. Очень важно сознавать, навсегда оставляя спорт, что такой прокат был в твоей жизни хоть однажды», — заключила обозреватель.