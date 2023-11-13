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Новицкий рассказал, что делало пару Тарасовой и Морозова заметнее других фигуристов

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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал решение серебряных призёров зимних Олимпийских игр — 2022 в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить профессиональную карьеру.
Новицкий рассказал, что делало пару Тарасовой и Морозова заметнее других фигуристов
  • Gettyimages.ru

«Ребята были довольно яркой и харизматичной парой, они всегда рассказывали своим прокатом определённую историю и заставляли зрителей прожить её. Именно благодаря катанию, а не достижениям Тарасова и Морозов были заметными людьми. Действительно, вершина в карьере этой пары была достигнута в 2022 году на Олимпиаде в Пекине, но не стоит забывать, сколько работы предшествовало их серебряным медалям на тех соревнованиях», — сказал Новицкий RT.

Бывший фигурист также ответил на вопрос, не останется ли у фигуристов чувства недосказанности после завершения карьеры.

«Думаю, что на Олимпиаде 2022 года ребята сказали всё, что только могли, в карьере. Скорее всего, подобные соревнования с участием россиян будут ещё нескоро, а Женя и Вова тщательно обдумали и взвесили своё решение. Их пара определённо оставит яркий след в фигурном катании, и, как мне кажется, ребята поступают правильно», — добавил он.

Ранее Роднина назвала пару Тарасовой и Морозова одной из самых красивых в фигурном катании.

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