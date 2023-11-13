Мозер о решении пары Тарасова — Морозов завершить карьеру: они прошли большой путь

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер высказалась о решении серебряных призёров зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить карьеру.

«Ребята — молодцы: они прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно, дай бог им удачи в дальнейшем, пусть будут счастливы. Стоит ли им попробовать себя в качестве тренеров? Не знаю, это будет их выбор», — цитирует Мозер ТАСС.

13 ноября Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры.

На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.