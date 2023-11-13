Лишение неприкосновенности: может ли провал в Казани положить начало развенчанию мифа об уникальности Валиевой

Женский турнир этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани запомнится оглушительным провалом Камилы Валиевой. Главный фаворит соревнований не только осталась за пределами тройки призёров, получив не слишком высокие оценки за компоненты, но и в целом произвела не лучшее впечатление. Именно это выступление может стать точкой отсчёта окончания эры спортсменки, чья взрослая карьера похожа на непрекращающийся фильм ужасов.

Весь послеолимпийский период мы принимали за аксиому формулировку, что Камилу Валиеву нельзя ни с кем сравнивать. Если занять эту позицию и мысленно создать вокруг спортсменки некий вакуум, в котором растворятся судьи и соперницы и будет лишь трагический олимпийский шлейф, останется пространство для единственной и совершенно естественной реакции — восхищения и преклонения.

Не вспомню сейчас фигуристку, с которой судьба обошлась бы более жестоко: на эту роль не тянут ни Нэнси Керриган, чуть не лишившаяся коленного сустава в разборках с Тоней Хардинг перед Играми 1994-го в Лиллехаммере, ни Мишель Кван, которая фактически прошла четыре олимпийских цикла, но так и не добралась до олимпийского золота, ни даже Мао Асада с фантастически обидным провалом на своей последней Олимпиаде в Сочи.

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Каким образом Валиевой удаётся проходить через весь ужас, который не прекращается вот уже двадцать второй месяц, не теряя присутствия духа, — вопрос на самом деле риторический. На него можно придумать ответ, но, полагаю, он и близко не передаст состояния спортсмена, на кону у которого стоит вся его жизнь.

Это не фигура речи, кстати. Если допустить, что вердикт CAS, который, предположительно, будет оглашён в конце января, не окажется оправдательным и, соответственно, лишит Камилу всех титулов, которые она успела завоевать после злополучной декабрьской допинг-пробы, это будет означать, что самая талантливая и самая уникальная фигуристка столетия (и это тоже не преувеличение, а факт) останется в истории как человек, который не выиграл ни одного мало-мальски значимого титула.

Единственный способ этого не допустить — остаться в фигурном катании ещё на несколько лет и доказать всему миру, что ты сильнее обстоятельств. Что Валиева и пытается делать сейчас, продолжая выступать.

По сути, это всего лишь очередная попытка сделать то, что не удалось гораздо более титулованным предшественницам Камилы. А именно — удержать свою собственную жизнь на льду более чем на пару постчемпионских сезонов вопреки огромному количеству «против»: выросшему телу, порядком истерзанной нервной системе, амбициям собственного тренерского штаба, которому позарез нужна прежняя Валиева — лёгкая, гибкая и с четверными прыжками.

А ей больно прыгать и больно падать — разминка, а затем и прокат произвольной программы в Казани дали возможность отчётливо это увидеть. Возможно, как раз поэтому, упав на раскатке и, скорее всего, усугубив уже имеющуюся проблему, фигуристка выглядела непривычно медленной и тяжёлой. И хуже всего, что всё это уже происходило не в воображаемом вакууме, а в сильнейшей разминке на глазах огромного количества людей.

Соревнования — это всегда сравнение. В Казани невозможно было не отметить, что самая яркая в недавнем прошлом российская звезда даже в отсутствие наиболее сильных соперниц из группы своего же тренера на глазах перестаёт быть лучшей.

И дело не в сорванном четверном тулупе и не в дорожке шагов, на которой фигуристка споткнулась. А в том, что в мире, где людей учат прежде всего чётко и быстро просчитывать всё, что происходит на льду, Камила исполнила программу в которой заявленный контент изначально не соответствовал правилам.

Всё это нашло отражение в протоколе. Валиевой не засчитали вторую прыжковую секвенцию — в зачёт пошли только баллы за первый из трёх прыжков. Плюс проезд по льду на хореодорожке с потерей равновесия был воспринят как падение, за что фигуристка получила второй балл штрафа. Это автоматически означало, что судьи просто обязаны понизить вторую оценку до 8,75. Рискну предположить, что такие баллы Камила не получала в своей «взрослой» жизни никогда.

Сейчас, конечно, можно перевести все стрелки на спортсменку, списав сумбур в программе (в том числе крайне сомнительную хореодорожку) на усталость, нервы и общую неготовность к выступлению. Но в целом создавалось впечатление, словно на Камилу махнули рукой, как на отработанный материал: мол, катается — и катается.

Любопытный факт: при реально уникальной системе подготовки одиночниц в «Хрустальном», до олимпийского золота ни разу не добралась спортсменка, на которую делалась главная ставка. В Сочи личный турнир провалила Юлия Липницкая, на Играх в Пхёнчхане двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, по словам тренера, не выдала прокат, на который была способна, ну а в Пекине сломалась Валиева.

Конечно же, тому олимпийскому провалу можно найти сейчас миллион объяснений, и все они имеют право на существование: уже сам факт, что Камила нашла в себе силы выйти на лёд в личном финале, выглядел подвигом. Но ведь не сама она создала вокруг себя этот ад и ужас?

А сейчас Валиевой, которая реально могла бы сломать в фигурном катании ещё множество стереотипов, очень плохо и тяжело. Для того чтобы сохранить главный козырь — четверные прыжки, нужны иные физические кондиции и здоровые ноги. Для того чтобы в программе не было слабых мест, должна быть заинтересованность не только спортсмена, но и его тренеров. Неужели когда-нибудь нынешний казанский этап Гран-при мы станем вспоминать как турнир, на котором завершилась необычайно яркая ледовая сказка?

И есть некий иезуитский штрих в том, что именно в Казани Валиевой дали понять: она больше не неприкосновенна. Она — как все…