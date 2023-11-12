Сенсация на сенсации: Валиева впервые с Олимпиады не попала в тройку, а Дикиджи выиграл у Семененко на Гран-при в Казани

Камила Валиева стала только четвёртой на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристка упала при исполнении четверного тулупа, также судьи не засчитали ей вторую секвенцию. В итоге первое место заняла Софья Муравьёва, которая решила сделать ставку на чистоту и заменила тройной аксель на двойной. У мужчин сенсацию сотворил Владислав Дикиджи. Как и днём ранее, он безупречно откатал программу и стал единственным участником турнира, получившим 102,98 за технику. А вот в соревновании спортивных пар обошлось без сюрпризов — Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли за явным преимуществом.

Второй день этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани начался с громкой сенсации. Соревнования мужчин-одиночников выиграл Владислав Дикиджи. 19-летний спортсмен обратил на себя внимание уже после короткого проката, безупречно исполнив все элементы и чуть больше балла уступив Евгению Семененко. Однако, как оказалось, на этом он останавливаться не собирался. В произвольной программе Дикиджи прыгнул три квада и тройной аксель. При этом сделал всё настолько чисто, что стал единственным участником турнира в столице Татарстана, кто сумел за технику получить больше 100 баллов.

Поэтому для сохранения первой строчки ученику Алексея Мишина нужно было также выступить без грубых ошибок. К сожалению, повторить эффектный прокат, который зрители увидели в Уфе, Семененко не удалось. С самого начала всё пошло не по плану: у фигуриста получился только двойной риттбергер вместо четверного, а на выезде с тулупа он сделал степ-аут. Затем Евгений попробовал исполнить этот квад ещё раз в каскаде, но попытка привела к падению. В итоге только в первой оценке чемпион России получил от судей на 22 балла меньше, чем основной конкурент, — 80,12.

Столь же сложный контент попробовал показать и Глеб Лутфуллин. Однако на последний прыжок ультра-си в концовке программы его просто не хватило: он упал с сальхова. Впечатление от проката осталось двояким, поскольку остальные элементы, за исключением каскада из тулупов, где не получился выезд, были сделаны чисто. Догнать Евгения фигуристу в итоге не удалось. Тем не менее именно он поднялся на третье место, обойдя Макара Игнатова. Воспитанник Евгения Рукавицына откровенно провалил произвольную программу.

Подводя итоги мужских соревнований, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратила внимание на самобытность Дикиджи и порадовалась новым именам у одиночников.

«Владислав сотворил настоящую сенсацию, одержав победу в Казани. Его катание — это просто прелесть. Очень радостно, что у нас в стране появился такой интересный и самобытный парень. Хотела бы поздравить с победой и его тренера. Что мне больше всего понравилось в его программе? Отмечу именно индивидуальность Дикиджи, считаю это самым главным для фигуриста, он такой, какой он есть», — сказала Тарасова в беседе с RT.

Ещё одна сенсация, но уже со знаком минус, произошла у женщин. Камила Валиева, блиставшая накануне, не попала даже в тройку призёров. И дело не в отличных выступлениях соперниц: ни одна из девушек, поднявшихся на пьедестал почёта, не смогла чисто исполнить элемент ультра-си. Победительница этапа Софья Муравьёва в последний момент сделала ставку на качество и вместо заявленного тройного акселя прыгнула двойной, а Алина Горбачёва и Дарья Садкова, занявшие второе и третье места соответственно, со своих квадов упали.

После таких прокатов конкуренток казалось, что Валиева легко выиграет золото. Однако и у неё всё пошло не так. Сначала фигуристка оказалась на льду после четверного тулупа, который вдобавок ко всему получился недокрученным, затем споткнулась на ровном месте на дорожке шагов и сделала очень странный слайд на коленях, а в концовке не попала в музыку. При этом было видно, насколько сложно Камиле давался каждый элемент. Между ними девушка старалась продышаться.

Судьи после выступления олимпийской чемпионки долго выставляли оценки: их смутило не только всё вышеперечисленное, но и две исполненные спортсменкой секвенции, поскольку по правилам в программе данная связка может быть только одна. В итоге из второй Валиевой засчитали только тройной лутц, а слайд на коленях расценили как падение. Фигуристка получила всего 132,50 балла и впервые с Игр в Пекине не попала на пьедестал почёта на соревнованиях.

К слову, неудачный прокат Камилы очень напомнил её провал в произвольной программе на Олимпиаде. Тогда она тоже лидировала, но во второй день индивидуального турнира всё же расклеилась под давлением из-за допингового скандала, став только четвёртой. Сложное психологическое состояние было у фигуристки и в этот раз. Лишь в пятницу завершились слушания в CAS по её делу.

Впрочем, по мнению олимпийской чемпионки Татьяны Навки, расстраиваться из-за случившегося не стоит. По её словам, Валиева ещё наберёт форму.

«Безусловно, всё происходящее не проходит бесследно. И давление, и, может быть, плохое самочувствие могли сказаться... Ничего страшного не произошло. У Камилы впереди ещё турниры и есть возможность наверстать. У каждого свой сезон. Может, она ещё не подошла к своему пику. Но я в ней не сомневаюсь. Конечно, поздравляю Софью: для неё это достижение и победа», — приводит слова Навки «Чемпионат».

При этом сразу после проката появилась информация, будто тренерский штаб Валиевой планирует подать протест на оценки. Но, по словам бывшего вице-президента ФФККР Александра Лакерника, оснований для этого у Этери Тутберидзе нет.

«Судьи засчитали проезд спортсменки по льду как падение. У неё в итоге их стало два. А при двух падениях в компонентах нельзя ставить выше, чем 8,75. На результат протеста быть не может», — заявил Лакерник в комментарии РИА Новости.

Сохранить первое место после короткой программы в Казани сумели только Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревнованиях спортивных пар. По сравнению с Уфой ребята поменяли костюмы со светлых на фиолетовые, и их образы заиграли намного ярче. Кроме того, они существенно прибавили в уверенности исполнения каждого элемента, поэтому выиграли с преимуществом в 20 баллов.

Второе место удержали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Вчерашние юниоры отлично откатались в субботу, а в произвольной допустили ошибку на поддержке, но всё же сумели опередить Елизавету Осокину и Артёма Грицаенко, правда, всего на 0,13 балла. Этот дуэт также был неидеален: партнёрша упала на параллельном тройном тулупе.

Немного разочаровали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Ребята так и не смогли собраться после неудачного первого дня и в воскресенье оказались на льду дважды, чуть не пропустив вперёд Дениса Ходыкина и Таисию Собинину.