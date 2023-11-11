В тени Валиевой: Семененко с трудом обошёл Дикиджи, а Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при в Казани

Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Подопечная Этери Тутберидзе безупречно исполнила все элементы и опередила Софью Муравьёву и Алину Горбачёву, которые также не стали исполнять тройной аксель. В соревновании мужчин Евгений Семененко только за счёт второй оценки сумел превзойти результат дебютанта Владислава Дикиджи. В турнире спортивных пар лидерство захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, проделавшие работу над ошибками после неудачного проката в Омске.

Любители фигурного катания, безусловно, с нетерпением ждали четвёртый этап Гран-при России, поскольку в Казань приехала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева. Последние несколько дней были для девушки очень волнительными, потому что в CAS вновь разбиралось её допинговое дело, и подопечной Этери Тутберидзе пришлось вновь отвечать на неприятные вопросы пусть и в онлайн-формате.

Тем не менее эта ситуация нисколько не повлияла на спортсменку, которая под бурные аплодисменты зала великолепно исполнила короткую программу. Особенно впечатлило в концовке вращение с идеально прямым шпагатом. Правда, нельзя не отметить: Валиева в этот раз решила не рисковать и не стала добавлять элементы ультра-си. Она ограничилась двойным акселем, тройным флипом и каскадом из лутца и тулупа в три оборота. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы за счёт остальных компонентов набрать 81,09 балла и выйти в лидеры соревнований.

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«Тройной аксель пока не восстановила. Мне предлагали поехать выступать в Красноярске, но я чисто физически оказалась не готова. Поэтому сказала, что Казань и Москва», — отметила Валиева.

Алина Горбачёва и Софья Муравьёва изначально оказались не в самой выигрышной ситуации, поскольку выходили на лёд сразу же после любимицы публики. И судьям было с чем сравнивать композиции девушек. Кроме того, обе спортсменки заявили точно такой же прыжковый контент, как и олимпийская чемпионка. Поэтому, даже исполнив всё идеально, им приходилось рассчитывать лишь на не очень большое отставание от Камилы.

Надо отдать должное фигуристкам: обе откатались без грубых ошибок. Но чуть выше судьи оценили воспитанницу Евгения Плющенко. Она набрала 77,02 балла и в целом осталась довольна результатом.

«В какой-то момент подумала, что даже много. Я всем довольна, всем благодарна. Контент в произвольной программе увидите, начнём повторять за Александрой Трусовой. Тройной аксель есть в арсенале, но существует сложность вкатывать в программу. Если ты можешь делать его отдельно, то не факт, что сделаешь в прокате. Над этим сейчас работаем», — отметила Муравьёва.

Горбачёва уступила Софье чуть меньше четырёх баллов (73,29). Фигуристка допустила небольшую ошибку на двойном акселе и до конца боролась за каскад. Кроме того, получила штраф за задержку старта. По признанию спортсменки, она никак не могла сосредоточиться на элементах.

«Присутствовало волнение, и не до конца получилось сконцентрироваться на момент «здесь и сейчас». Мысли уходили в сторону, оказалось сложно контролировать всё до конца», — сказала Горбачёва.

У мужчин настоящую сенсацию в первой разминке сотворил Владислав Дикиджи. 19-летний фигурист проводил первые соревнования на взрослом уровне и великолепно исполнил весь прыжковый контент, а также заставил зрителей вспомнить Веронику Яметову, повторив во время дорожки шагов её шпагат с касанием рукой льда. Судьи оценили его выступление в 97,35 балла.

Представитель Санкт-Петербурга долгое время лидировал. Его не смогли обогнать ни Глеб Лутфуллин, который потерял баллы на тройном акселе из-за степ-аута, ни Макар Игнатов. Воспитанник Евгения Рукавицына был вынужден в каскаде в паре с четверным сделать только двойной тулуп, поскольку не очень удачно выехал с квада. При этом по другим элементам он выглядел интереснее ученика Алексея Мишина, поэтому пока занимает промежуточное третье место (92,46).

Сумел подвинуть Дикиджи с первой строчки только Евгений Семененко. Причём если говорить непосредственно о прыжках, то недавний юниор исполнил их чище чемпиона России: при приземлении четверного риттбергера фигурист коснулся льда рукой. Однако его спасла вторая оценка, поскольку тема грустного клоуна была отыграна спортсменом великолепно — 98,54.

«Допустил маленькую помарку, но потом, в течение всей оставшейся программы, пытался всё компенсировать. На данный момент настроение хорошее. Надеюсь, эта радость продлится как можно дольше. Давит ли статус лидера? Моё дело — просто всегда выходить и показывать максимум уже на соревновательном уровне. Стараюсь об этом не думать», — сказал Семененко.

К слову, не обошлось у болельщиков и без вопросов к судьям, поскольку трое из шести не усмотрели у Евгения касания льда рукой и не снизили свою оценку за элемент. Он даже получил за него надбавку — 0,19 балла. Но в любом случае теперь всё решит произвольная программа. Дикиджи собирается исполнить в ней три квада: лутц и два сальхова, один из которых в каскаде.

«Последний месяц я очень хорошо работал. Планировал, что всё сделаю чисто. Я стал больше катать, больше прыгать. Всего стал делать больше. Перед произвольной программой настрой боевой», — признался Дикиджи.

Впрочем, Семененко есть чем ему ответить. В Уфе чемпион России во второй день чисто прыгнул четыре квада и обошёл Романа Савосина, также сотворившего сенсацию в короткой программе.

В соревнованиях спортивных пар всё внимание было приковано к Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. На этапе в Омске они лишились сальхова в короткой программе. Однако чемпионы мира сделали работу над ошибками и не позволили соперникам усомниться в своём превосходстве над остальными, получив приличные надбавки за каждый из элементов — 78,61. При этом, по словам Мишиной, ей достаточно сложно выступать в Казани, поскольку она чувствует себя как дома и из-за этого расслабляется.

На вторую строчку по итогам первого дня неожиданно поднялись Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (73,66), в этом сезоне ещё не выходившие на лёд, а в прошлом выигравшие все юниорские старты. Спортсмены пропускали контрольные прокаты сборной, поскольку партнёр восстанавливался после травмы колена. Чисто откатали программу Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, но совсем чуть-чуть уступили подопечным Павла Слюсаренко. Судьи оценили их композицию в 72,74 балла.

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов начали выступление в Казани не самым лучшим образом. Партнёрша допустила ошибку на тройном сальхове, также судьи заминусовали им подкрутку. В итоге воспитанники Тамары Москвиной заняли пятое место, но совсем немного отстали от тройки сильнейших (69,03).