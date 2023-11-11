Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России в Казани
Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
За прокат она получила 81,09 балла.
Второй стала Софья Муравьёва (77,02). Замыкает тройку Алина Горбачёва (73,29).
Произвольные программы девушки представят 12 ноября.
Ранее Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.
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