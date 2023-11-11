Семененко лидирует после короткой программы на Гран-при России в Казани
Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
За прокат он получил 98,54 балла.
Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).
Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе сопровождает Валиеву на этапе Гран-при в Казани.
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