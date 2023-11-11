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Плющенко рассказал, что его фигуристов пытался переманить другой тренерский штаб

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его фигуристов пытался переманить другой тренерский штаб.
Плющенко рассказал, что его фигуристов пытался переманить другой тренерский штаб
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У нас есть штабы, которые переманивают. Моя пара выиграла соревнования в Казани. Один из тренеров уже подходил к моей паре», — приводит слова Плющенко ТАСС.

На этапе Гран-при России среди юниоров победила пара Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик. Они представляют школу Плющенко.

Ранее сообщалось, что Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук планируют сотрудничество.

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