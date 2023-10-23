РИА Новости: Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук планируют сотрудничество

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер по танцам Наталья Линичук планируют сотрудничество.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, стороны договорились о встрече, чтобы обсудить детали совместной работы. Отмечается, что в начале 2023 года она вернулась в Россию, чтобы продолжить тренерскую деятельность.

Вместе с Геннадием Карпоносовым Линичук тренировала пары Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачёва/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров.

Ранее сообщалось, что Валерий Ангелопол перешёл в академию Евгения Плющенко.