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РИА Новости: Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук планируют сотрудничество

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер по танцам Наталья Линичук планируют сотрудничество.
РИА Новости: Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук планируют сотрудничество
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, стороны договорились о встрече, чтобы обсудить детали совместной работы. Отмечается, что в начале 2023 года она вернулась в Россию, чтобы продолжить тренерскую деятельность.

Вместе с Геннадием Карпоносовым Линичук тренировала пары Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачёва/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров.

Ранее сообщалось, что Валерий Ангелопол перешёл в академию Евгения Плющенко.

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