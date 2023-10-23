РИА Новости: Плющенко и тренер по танцам на льду Линичук планируют сотрудничество
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, стороны договорились о встрече, чтобы обсудить детали совместной работы. Отмечается, что в начале 2023 года она вернулась в Россию, чтобы продолжить тренерскую деятельность.
Вместе с Геннадием Карпоносовым Линичук тренировала пары Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачёва/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров.
Ранее сообщалось, что Валерий Ангелопол перешёл в академию Евгения Плющенко.