РИА Новости: Ангелопол будет тренироваться в академии Плющенко
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Об этом сообщает РИА Новости.
Ангелопол отказался от комментариев по поводу возможной работы у Плющенко.
Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. 31 августа стало известно о распаде пары. Вместе они становились золотыми медалистами финала Гран-при России, победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Ангелопол прокомментировал информацию о том, что ФФККР запретила тренерам сотрудничать с ним.