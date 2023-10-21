Узнать больше

РИА Новости: Ангелопол будет тренироваться в академии Плющенко

Короткая ссылка
Российский фигурист Валерий Ангелопол перешёл в академию Евгения Плющенко.
РИА Новости: Ангелопол будет тренироваться в академии Плющенко
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает РИА Новости.

Ангелопол отказался от комментариев по поводу возможной работы у Плющенко.

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. 31 августа стало известно о распаде пары. Вместе они становились золотыми медалистами финала Гран-при России, победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Ангелопол прокомментировал информацию о том, что ФФККР запретила тренерам сотрудничать с ним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить