Ангелопол — о запрете ФФККР на работу тренеров с ним: отчасти правда

Российский фигурист Валерий Ангелопол прокомментировал информацию о том, что ФФККР запретила тренерам сотрудничать с ним.

«Соответствует ли действительности информация о запрете от ФФККР? Отчасти», — приводит слова Ангелопола «Матч ТВ».

Как сообщает источник РИА Новости, Ангелопол хотел бы найти себе партнёршу, но руководители ФФККР не поддерживают его в этом начинании, фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы.

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. 31 августа стало известно о распаде пары. Вместе они становились золотыми медалистами финала Гран-при России, победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что Валерия Ангелопола не пускают ни на один каток.