Тарасова: пусть фигурист Ангелопол платит деньги за тренировки

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что Валерия Ангелопола не пускают ни на один каток.

«Запрета пускать на каток быть не может. Он сейчас ни у кого не тренируется, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лёд. Но я не знаю тренеров, которые его взяли бы. Хотя, может, кто-то и согласится с ним работать», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Как сообщает источник РИА Новости, Ангелопол хотел бы найти себе партнёршу, но руководители ФФККР не поддерживают его в этом начинании, фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы.

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. 31 августа стало известно о распаде пары.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Коган заявил, что тренерам не запрещали работать с фигуристом Ангелополом.