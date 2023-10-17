Коган заявил, что тренерам не запрещали работать с фигуристом Ангелополом

Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган рассказал, что организация не запрещала тренерам сотрудничать с фигуристом Валерием Ангелополом.

«Я о запрещениях не слышал, никто из работников федерации его дать не мог. Это глупость», — цитирует Когана ТАСС.

Как сообщает источник РИА Новости, Ангелопол хотел бы найти себе партнёршу, но руководители ФФККР не поддерживают его в этом начинании, фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы.

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. 31 августа стало известно о распаде пары.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее сообщалось, что Авербух считает, что Кагановская в скором времени найдёт нового партнёра.