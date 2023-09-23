Авербух считает, что Кагановская в скором времени найдёт нового партнёра
- РИА Новости
«Безусловно, жаль, что вот так две очень сильные танцевальные пары распались. Думаю, что Василиса точно найдёт себе партнёра, она одна из ярких партнёрш, и за неё ещё будут биться. За Василису я больше уверен, чем за Валеру», — цитирует Авербуха ТАСС.
О распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол стало известно 31 августа. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
12 сентября стало известно, что распалась пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.
Ранее Авербух прокомментировал отказ фигуриста Петра Гуменника от использования песни немецкой группы Rammstein в своей программе.