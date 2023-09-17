Авербух — о выборе Гуменником песни Rammstein: мне бы такое и в голову не пришло
«Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову. Никакой тайны в выборе композиции для программы Гуменника, конечно, не было. Но когда я услышал об утверждённой песне, сразу подумал, что это не актуально на данный момент», — заявил Авербух RT.
Ранее Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе от использования музыки Rammstein.