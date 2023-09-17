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Авербух — о выборе Гуменником песни Rammstein: мне бы такое и в голову не пришло

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Заслуженный мастер спорта России и серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал отказ фигуриста Петра Гуменника от использования песни немецкой группы Rammstein в своей программе.

«Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову. Никакой тайны в выборе композиции для программы Гуменника, конечно, не было. Но когда я услышал об утверждённой песне, сразу подумал, что это не актуально на данный момент», — заявил Авербух RT.

Ранее Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе от использования музыки Rammstein.

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