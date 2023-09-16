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Гуменник — об отказе от песни Rammstein: не хотели, но пришлось

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Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе использовать музыку немецкой группы Rammstein.

«Так обстоятельства сложились. Надеюсь, что-нибудь поменяется и я смогу прокатать и эту программу, всем она понравилась. Мы не хотели её менять, но пришлось», — цитирует Гуменника ТАСС.

21-летний фигурист признался, что узнал об изменениях в программе «за день до выезда на прокаты».

«И ничего лучше не придумали, чем прокатать прошлогоднюю», — добавил Гуменник.

В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Sonne.

Ранее Александр Самарин заявил, что отбросил мысли о завершении карьеры фигуриста.

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