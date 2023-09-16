Гуменник — об отказе от песни Rammstein: не хотели, но пришлось
«Так обстоятельства сложились. Надеюсь, что-нибудь поменяется и я смогу прокатать и эту программу, всем она понравилась. Мы не хотели её менять, но пришлось», — цитирует Гуменника ТАСС.
21-летний фигурист признался, что узнал об изменениях в программе «за день до выезда на прокаты».
«И ничего лучше не придумали, чем прокатать прошлогоднюю», — добавил Гуменник.
В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Sonne.
Ранее Александр Самарин заявил, что отбросил мысли о завершении карьеры фигуриста.