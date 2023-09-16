Самарин заявил, что отбросил мысли о завершении карьеры фигуриста

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин дал понять, что продолжит выступать на профессиональном уровне.

«Ушла лишняя нагрузка, сейчас хочется по максимуму получать удовольствие от фигурного катания, от зрителей, от судей, от федерации, которая поддерживает, от нашей команды», — цитирует Самарина ТАСС.

Он считает, что на хорошем уровне выступил с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Были ошибочки, но всё поправимо. Эмоционально плюс-минус получилось», — добавил Самарин.

25-летний фигурист в конце прошлого сезона сообщил, что может принять решение завершить карьеру.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением об Александре Трусовой.