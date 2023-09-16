Самарин заявил, что отбросил мысли о завершении карьеры фигуриста
«Ушла лишняя нагрузка, сейчас хочется по максимуму получать удовольствие от фигурного катания, от зрителей, от судей, от федерации, которая поддерживает, от нашей команды», — цитирует Самарина ТАСС.
Он считает, что на хорошем уровне выступил с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Были ошибочки, но всё поправимо. Эмоционально плюс-минус получилось», — добавил Самарин.
25-летний фигурист в конце прошлого сезона сообщил, что может принять решение завершить карьеру.
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