Узнать больше

Самарин заявил, что отбросил мысли о завершении карьеры фигуриста

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин дал понять, что продолжит выступать на профессиональном уровне.

«Ушла лишняя нагрузка, сейчас хочется по максимуму получать удовольствие от фигурного катания, от зрителей, от судей, от федерации, которая поддерживает, от нашей команды», — цитирует Самарина ТАСС.

Он считает, что на хорошем уровне выступил с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Были ошибочки, но всё поправимо. Эмоционально плюс-минус получилось», — добавил Самарин.

25-летний фигурист в конце прошлого сезона сообщил, что может принять решение завершить карьеру.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением об Александре Трусовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить