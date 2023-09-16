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Тарасова: роман Трусовой и Кондратюка закончился — они больше не встречаются

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о российской фигуристке Александре Трусовой и отметила, что Русская Ракета прекратила романтические отношения с фигуристом Марком Кондратюком.

«Трусова прославилась в своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет, она не тренируется. С Марком уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях», — цитирует Тарасову «Советский спорт».

30 августа стало известно, что фигуристка не будет принимать участие в прокатах сборной России. Спортсменка перестала приходить на регулярные тренировки в ЦСКА по возвращении из Пекина. 

Пара объявила о своих отношениях в мае 2022 года. Позже спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской, в которую входит Кондратюк.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ушёл от ответа на вопрос о личной жизни.

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