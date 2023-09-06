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Кондратюк не стал отвечать на вопрос, завоёвано ли его сердце

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Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ушёл от ответа на вопрос о личной жизни.

«Конечно, задумывался. Что имеется в виду под «как я вижу семью»? Какие девушки мне нравятся? Ответ «интересные» подходит? Есть ли шанс у кого-то из поклонниц завоевать сердце сейчас? Этот вопрос нам придётся пропустить, к сожалению. В перспективе? И этот тоже. Что нужно сделать для того, чтобы завоевать сердце? Кстати, этот тоже. Я просто…», — сказал Кондратюк в интервью для YouTube-канала «Россия — это я!».

На вопрос о том, завоёвано ли его сердце и тяжело ли ему об этом говорить, Кондратюк решил промолчать.

Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022). Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020). 

Напомним, что пара объявила о своих отношениях в мае 2022 года. Позже спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской, в которую входит Кондратюк.

Ранее Плющенко заплатил Кондратюку $10 тыс. за проигранный спор.

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