Дикиджи рассказал, что стал справляться с прыжками после похудения на 5 кг
- РИА Новости
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«Эмоции пока непонятны, я и рад, и есть непонимание того, что произошло. Я думал о тройке, первого места не ожидал. Даже не знаю, что изменилось в работе. Скинул 5 кг — и стало легче прыгать», — цитирует Дикиджи ТАСС.
19-летний фигурист подчеркнул, что усердно тренируется, работает с детьми.
«Может, поэтому похудел. Очень нравится тренировать детей, особенно когда они подходят и говорят, что их прыжки лучше стали», — добавил Дикиджи.
По сумме двух программ он получил 287,4 балла. Вторым стал Евгений Семененко (266,24). Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин (257,63).
12 ноября в 15:00 мск свои произвольные программы представят одиночницы.
Ранее Евгений Семененко заявил, что не собирается становиться актёром.