Дикиджи рассказал, что стал справляться с прыжками после похудения на 5 кг

Владислав Дикиджи признался, что испытывает смешанные эмоции после победы на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Эмоции пока непонятны, я и рад, и есть непонимание того, что произошло. Я думал о тройке, первого места не ожидал. Даже не знаю, что изменилось в работе. Скинул 5 кг — и стало легче прыгать», — цитирует Дикиджи ТАСС.

19-летний фигурист подчеркнул, что усердно тренируется, работает с детьми.

«Может, поэтому похудел. Очень нравится тренировать детей, особенно когда они подходят и говорят, что их прыжки лучше стали», — добавил Дикиджи.

По сумме двух программ он получил 287,4 балла. Вторым стал Евгений Семененко (266,24). Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин (257,63).

12 ноября в 15:00 мск свои произвольные программы представят одиночницы.

Ранее Евгений Семененко заявил, что не собирается становиться актёром.