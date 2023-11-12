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Дикиджи рассказал, что стал справляться с прыжками после похудения на 5 кг

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Владислав Дикиджи признался, что испытывает смешанные эмоции после победы на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Дикиджи рассказал, что стал справляться с прыжками после похудения на 5 кг
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Эмоции пока непонятны, я и рад, и есть непонимание того, что произошло. Я думал о тройке, первого места не ожидал. Даже не знаю, что изменилось в работе. Скинул 5 кг — и стало легче прыгать», — цитирует Дикиджи ТАСС.

19-летний фигурист подчеркнул, что усердно тренируется, работает с детьми.

«Может, поэтому похудел. Очень нравится тренировать детей, особенно когда они подходят и говорят, что их прыжки лучше стали», — добавил Дикиджи.

По сумме двух программ он получил 287,4 балла. Вторым стал Евгений Семененко (266,24). Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин (257,63).

12 ноября в 15:00 мск свои произвольные программы представят одиночницы.

Ранее Евгений Семененко заявил, что не собирается становиться актёром.

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