Фигурист Галлямов: будет совместный хип-хоп-трек с популярным артистом

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, сообщил, что его песня в стиле хип-хоп будет записана совместно с популярным артистом.

«Трек действительно будет в жанре хип‑хоп, потому что этот жанр наиболее близок мне. Общались с двумя известными лейблами. Могу сказать, что это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.