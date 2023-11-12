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Фигурист Галлямов: будет совместный хип-хоп-трек с популярным артистом

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Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, сообщил, что его песня в стиле хип-хоп будет записана совместно с популярным артистом.
Фигурист Галлямов: будет совместный хип-хоп-трек с популярным артистом
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Трек действительно будет в жанре хип‑хоп, потому что этот жанр наиболее близок мне. Общались с двумя известными лейблами. Могу сказать, что это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.

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