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Муравьёва заявила, что пока не может встроить в программу тройной аксель

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Двукратный бронзовый призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Софья Муравьёва после выступления на этапе Гран-при в Казани призналась, что ей пока рано усложнять свою соревновательную программу.

«Аксель есть, но сложность в том, чтобы вкатать его в программу. Ты можешь его делать отдельно, не факт, что ты его можешь сделать в программе», — цитирует Муравьёву ТАСС.

При этом 17-летняя спортсменка из Москвы дала понять, что не намерена оценивать работу судей на соревнованиях.

«Мне ещё посмотреть нужно, я ещё не видела», — добавила Муравьёва.

Фигуристка (77,02 балла) после короткой программы занимает второе место. Лидирует Камила Валиева (81,09), на третьей позиции — Алина Горбачёва (73,29).

Ранее олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов признались, что применили оригинальный ход для того, чтобы избежать ошибок на Гран-при в Казани.



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