Мишина и Галлямов сообщили, что на Гран-при в Казани заставляли себя нервничать
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Сложно настраиваться в Казани. Мы тут в пятый или шестой раз, чувствую себя как дома, это расслабляет, дает эффект «домашних соревнований». Заставляла себя нервничать», — цитирует Мишину ТАСС.
Мишина и Галлямов (78,61 балла) лидируют после короткой программы.
Вторыми стали Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков (73,66). Замыкают тройку Елизавета Осокина — Артём Грицаенко (72,74).
Произвольные программы пары представят 12 ноября.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России в Казани.