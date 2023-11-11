Мишина и Галлямов сообщили, что на Гран-при в Казани заставляли себя нервничать

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов признались, что применили оригинальный ход для того, чтобы избежать ошибок на Гран-при в Казани.

РИА Новости

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