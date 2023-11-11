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Мишина и Галлямов сообщили, что на Гран-при в Казани заставляли себя нервничать

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Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов признались, что применили оригинальный ход для того, чтобы избежать ошибок на Гран-при в Казани.
Мишина и Галлямов сообщили, что на Гран-при в Казани заставляли себя нервничать
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Сложно настраиваться в Казани. Мы тут в пятый или шестой раз, чувствую себя как дома, это расслабляет, дает эффект «домашних соревнований». Заставляла себя нервничать», — цитирует Мишину ТАСС.

Мишина и Галлямов (78,61 балла) лидируют после короткой программы.

Вторыми стали Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков (73,66). Замыкают тройку Елизавета Осокина — Артём Грицаенко (72,74).

Произвольные программы пары представят 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России в Казани.



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