Муравьёва рассказала, что не может поверить в победу на этапе Гран-при

Софья Муравьёва призналась, что для неё стала неожиданностью победа на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Я просто не верю, даже не знаю, что сказать, думала войти в тройку, понравиться зрителям. У меня два старта здесь до этого было — оба плохие», — цитирует Муравьёву ТАСС.

Она также призналась, что приняла решение не менять соревновательный костюм и образ.

«Хотели новое платье, но за день решили, что будет всё-таки старое. Мама его немного изменила. Мама все мои костюмы делает», — заключила Муравьёва.

Муравьёва набрала 228,81 балла и завоевала золото. Серебро досталось Алине Горбачёвой (219,02), бронза — Дарье Садковой (214,54). Камила Валиева (213,59) заняла четвёртое место.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу Валиевой в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.