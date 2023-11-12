Семененко: прокат произвольной программы оставил негативное послевкусие

Евгений Семененко прокомментировал прокат произвольной программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Этот прокат оставил негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым местом. Бывает. Сегодня чуть расстроюсь, а дальше будем работать», — приводит слова Семененко Sport24.

Победителем этапа стал Владислав Дикиджи. По сумме двух программ он получил 287,4 балла.

Семененко стал вторым (266,24). Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин (257,63).

Ранее Семененко заявил, что не собирается становиться актёром.