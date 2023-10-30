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Бестемьянова — о Хромых: не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление фигуристки Майи Хромых на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.
Бестемьянова — о Хромых: не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место
  • РИА Новости

«Мне непонятно, почему так много говорят о ней. Она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося. Пока не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Хромых заняла пятое место на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 193,22 балла. Соревнования выиграла Анна Фролова (215,55).

Ранее сообщалось, что Хромых объяснила своё решение вернуться к соревнованиям после долгого перерыва.

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