Бестемьянова — о Хромых: не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление фигуристки Майи Хромых на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«Мне непонятно, почему так много говорят о ней. Она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося. Пока не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Хромых заняла пятое место на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 193,22 балла. Соревнования выиграла Анна Фролова (215,55).

Ранее сообщалось, что Хромых объяснила своё решение вернуться к соревнованиям после долгого перерыва.