Хромых объяснила своё решение вернуться к соревнованиям после долгого перерыва
- РИА Новости
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«Где-то в середине этого долгого периода я задала себе вопрос: а почему я ещё не закончила? И поняла, что пока я не могу жить без соревнований, тренировок и этих эмоций», — цитирует фигуристку Sport24.
Хромых заняла пятое место на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 193,22 балла. Соревнования выиграла Анна Фролова (215,55).
Ранее Вероника Яметова призналась, что ей поставили произвольную программу за четыре часа.