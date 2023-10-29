Хромых объяснила своё решение вернуться к соревнованиям после долгого перерыва

Российская фигуристка Майя Хромых ответила на вопрос, почему решила вернуться к соревнованиям после того, как пропустила почти два года из-за травмы.

«Где-то в середине этого долгого периода я задала себе вопрос: а почему я ещё не закончила? И поняла, что пока я не могу жить без соревнований, тренировок и этих эмоций», — цитирует фигуристку Sport24.

Хромых заняла пятое место на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 193,22 балла. Соревнования выиграла Анна Фролова (215,55).

Ранее Вероника Яметова призналась, что ей поставили произвольную программу за четыре часа.