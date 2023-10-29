Яметова призналась, что ей поставили произвольную программу за четыре часа

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала о постановке своей новой произвольной программы.

«Полторы недели назад мы с хореографом за четыре часа поставили программу. Максим Траньков говорил, что невозможно поставить программу за две недели до соревнований, я скажу, что возможно. Опровергну», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Вероника Яметова заняла второе место на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 211,29 балла. Соревнования выиграла Анна Фролова (215,55). Третья — Мария Агаева (208,91).

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап Гран-при России в Красноярске.