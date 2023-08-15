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РИА Новости: фигуристка Садкова может выступить на взрослых контрольных прокатах

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Фигуристка Дарья Садкова выступит на контрольных прокатах взрослой сборной России.
РИА Новости: фигуристка Садкова может выступить на взрослых контрольных прокатах
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Решение не выступать на юниорских прокатах принято вместе с тренером 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проблем со здоровьем у фигуристки нет.

Юниорские контрольные прокаты пройдут с 16 по 30 августа в Новогорске, взрослые — 16 и 17 сентября в Москве.

Садкова является серебряным призёром финала юниорского Гран-при России, а также владеет четверным тулупом.

Ранее российский фигурист, чемпион России Евгений Семененко рассказал о своих программах на новый сезон.

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