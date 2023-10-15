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Худайбердиева и Базин: Жулин может одним движением объяснить, как надо станцевать

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Российские танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о работе с тренером Александром Жулиным.
Худайбердиева и Базин: Жулин может одним движением объяснить, как надо станцевать
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Александр Вячеславович может одним движением объяснить, как надо станцевать весь танец», — цитирует Базина «Чемпионат».

Его партнёрша добавила: «Или одной фразой передать, донести, что мы должны чувствовать в танце».

Российский дуэт выиграл первый этап Гран-при России в Уфе. За прокат фигуристы получили от судей 202,40 балла.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный с результатом 196,68. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе.

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