Худайбердиева и Базин: Жулин может одним движением объяснить, как надо станцевать

Российские танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о работе с тренером Александром Жулиным.

«Александр Вячеславович может одним движением объяснить, как надо станцевать весь танец», — цитирует Базина «Чемпионат».

Его партнёрша добавила: «Или одной фразой передать, донести, что мы должны чувствовать в танце».

Российский дуэт выиграл первый этап Гран-при России в Уфе. За прокат фигуристы получили от судей 202,40 балла.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный с результатом 196,68. Третьи — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе.