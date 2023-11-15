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РИА Новости: Акатьева может пропустить текущий сезон

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Фигуристка Софья Акатьева может пропустить текущий сезон из-за травмы ноги.
РИА Новости: Акатьева может пропустить текущий сезон
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, с высокой вероятностью Акатьева не сможет выступить на ключевых соревнованиях текущего сезона.

15 ноября о пропуске сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Спортсменка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске выступила Мария Агаева.

Ранее сообщалось, что у Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома.

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