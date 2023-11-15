ТАСС: у Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома
- РИА Новости
На восстановление может уйти около двух месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
15 ноября о пропуске сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Спортсменка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске выступила Мария Агаева.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала потерей пропуск этапа Гран-при в Самаре для Акатьевой.