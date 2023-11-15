RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: у Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома

Короткая ссылка
Фигуристка Софья Акатьева получила перелом, который мог стать рецидивом прошлого стрессового перелома.
ТАСС: у Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома
  • РИА Новости

На восстановление может уйти около двух месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

15 ноября о пропуске сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Спортсменка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске выступила Мария Агаева.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала потерей пропуск этапа Гран-при в Самаре для Акатьевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить