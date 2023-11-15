ТАСС: у Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома

Фигуристка Софья Акатьева получила перелом, который мог стать рецидивом прошлого стрессового перелома.

На восстановление может уйти около двух месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

15 ноября о пропуске сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Спортсменка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске выступила Мария Агаева.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала потерей пропуск этапа Гран-при в Самаре для Акатьевой.