Тарасова: пропуск этапа Гран-при в Самаре станет потерей для самой Акатьевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Софья Акатьева не сможет принять участия в этапе Гран-при в Самаре.

«Это будет прежде всего потерей для неё, всё-таки у неё травма. У Софьи есть тренерский штаб, который сам решит вопрос с её подготовкой и на каком соревновании ей лучше будет выступить в следующий раз», — цитирует Тарасову РИА Новости.

15 ноября о пропуске сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Спортсменка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске выступила Мария Агаева.

Ранее министр спорта Калужской области Олег Сердюков сообщил, что Калуга примет Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.