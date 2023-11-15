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Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров пройдёт в Калуге

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Министр спорта Калужской области Олег Сердюков сообщил, что Калуга примет Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.
Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров пройдёт в Калуге
  • Gettyimages.ru

По его словам, организационные моменты проведения мероприятия были обговорены с главными лицами Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

Соревнования пройдут 8—9 декабря во дворце спорта «Центральный».

Кубок Первого канала трижды подряд выигрывала красная команда. В прошлом сезоне капитанами команд выступили Алина Загитова и Камила Валиева. Турнир прошёл в Москве 21 и 22 января 2023 года.

Ранее тренер Олег Татауров сообщил, что фигурист Владислав Дикиджи снялся с пятого этапа Гран-при России в Самаре.

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