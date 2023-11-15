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Фигурист Дикиджи снялся с пятого этапа Гран-при России в Самаре

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Тренер Олег Татауров сообщил, что фигурист Владислав Дикиджи снялся с пятого этапа Гран-при России в Самаре.
Фигурист Дикиджи снялся с пятого этапа Гран-при России в Самаре
  • РИА Новости

«Влад снялся с этапа. К сожалению, поднялась температура до 38 градусов, и горло побаливает. Надеемся, что он выздоровеет до понедельника и выступит в Москве», — цитирует Татаурова ТАСС. 

Дикиджи одержал победу на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. 

По сумме двух программ он получил 287,4 балла. Вторым стал Евгений Семененко (266,24). Замкнул тройку призёров Глеб Лутфуллин (257,63).

Ранее Дикиджи признался, что испытывает смешанные эмоции после победы на четвёртом этапе Гран-при России.

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