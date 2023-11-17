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В WADA намерены оспорить версию случайного загрязнения допинг-пробы Валиевой

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Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель рассказал, что организация оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможность случайного загрязнения допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.
В WADA намерены оспорить версию случайного загрязнения допинг-пробы Валиевой
  • Gettyimages.ru

«WADA оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и ее командой. WADA представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», — сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA.

Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года. 

Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидин, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее в WADA заявили о необходимости проведения очного аудита РУСАДА.

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