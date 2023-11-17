В WADA намерены оспорить версию случайного загрязнения допинг-пробы Валиевой
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«WADA оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и ее командой. WADA представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», — сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA.
Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года.
Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидин, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее в WADA заявили о необходимости проведения очного аудита РУСАДА.