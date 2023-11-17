В WADA заявили о необходимости проведения очного аудита РУСАДА

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель сообщил, что организации нужно провести очный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу независимости.

«По вопросу независимости РУСАДА будет необходимо провести очный аудит. В настоящее время из-за геополитических причин есть определённые проблемы с таким аудитом», — сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Ранее в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.