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Плющенко объявил о присоединении фигуристов Ангелопола и Ушаковой к его группе

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что танцевальный дуэт Арина Ушакова и Валерий Ангелопол пополняют его группу.

«Арина Ушакова и Валера Ангелопол, добро пожаловать в наш клуб, «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко в социальных сетях.

В августе стало известно о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Плющенко назвал победу Муравьёвой на этапе Гран-при в Казани важной для его академии.

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