Плющенко объявил о присоединении фигуристов Ангелопола и Ушаковой к его группе
«Арина Ушакова и Валера Ангелопол, добро пожаловать в наш клуб, «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко в социальных сетях.
В августе стало известно о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Плющенко назвал победу Муравьёвой на этапе Гран-при в Казани важной для его академии.